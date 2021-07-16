Англия

Итальянский голкипер может перебраться в чемпионат Англии.

Вратарь Аталанты Пьерлуиджи Голлини может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно и перебраться в английскую Премьер-лигу.

Как сообщает журналист Николо Скира, над подписанием 26-летнего итальянца работает лондонский Тоттенхэм.

Отмечается, что у спортивного директора "шпор" Фабио Паратичи хорошие отношения с агентом Голлини, Беппе Ризо, что существенно упрощает шансы успешно совершить данный трансфер.

В минувшем сезоне Пьерлуиджи Голлини провел в футболке бергамасков 32 поединка во всех турнирах, 13 из которых он провел на ноль.