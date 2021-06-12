Бергамаски нацелились на колумбийского голкипера.
Давид Оспина, getty images
12 июня 2021, 11:30
Аталанта рассматривает возможность подписания Давида Оспины из Наполи в ближайшее трансферное окно, сообщает Джанлука Ди Марцио.
На данный момент в распоряжении Джан Пьеро Гасперини есть Пьерлуиджи Голлини, Марко Спортьелло и Франческо Росси.
В прошлом сезоне Давид Оспина провел 23 поединка в футболке неаполитанцев, в которых пропустил 21 гол и 10 раз сыграл на ноль.
Напомним, что Аталанта также может приобрести 23-летнего хавбека сборной Нидерландов Тена Копмейнерса.