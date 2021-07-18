Англия

Английский клуб намерен сохранить в своем составе одного из лидеров атаки.

Помимо процесса поиска нового главного тренера, лондонский Тоттенхэм в текущее трансферное окно заинтересован обновлением действующих соглашений с рядом своих ключевых исполнителей, в число которых, безусловно, входит нападающий Сон Хын Мин.

Действующее соглашение с 29-летним футболистом подходит к концу летом 2023-го года, однако "шпоры" намерены избежать возможных спекуляции на тему перехода их игрока в другой клуб, поэтому предлагают ему продлить отношения еще на два года.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, заработная плата Сона при этом достигнет отметки в 12 млн евро за сезон.

За прошедший футбольный год кореец провел 51 матч за свой клуб, забив при этом 22 гола и отдав 17 голевых передач.