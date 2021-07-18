Англия

Защитник прокомментировал процесс подготовки его команды к новому сезону.

Левый защитник Манчестер Юнайтед Алекс Телес, в условиях отсутствия Люка Шоу, выступавшего на Евро-2020 в составе сборной Англии, получил достаточно внимания со стороны Оле-Гуннара Солскьяера во время тренировочных сборов в преддверии старта нового сезона.

Накануне старта череды товарищеских поединков, первым соперником по которым для "Красных дьяволов" станет Дерби Каунти, бразильский 28-летний футболист рассказал о своих ожиданиях от грядущего сезона.

"Я действительно воодушевлен приближающимся стартом моего второго сезона в Манчестер Юнайтед, и очень счастлив находится рядом с партнерами по команде в данный момент.

В прошлом сезоне мы были близки к титулу, поэтому в новом футбольном году постараемся поднять планку до максимального уровня. Я хочу верить в то, что мне удастся показать при этом свою самую лучшую игру. Думаю, последние две недели тренировок позволили наставникам собрать больше информации о моей текущей форме.

Это будет тяжелое испытание для всех нас, но верю, что мы будем к нему готовы. Это большая возможность, и я знаю, что клуб и болельщики действительно верят в меня. Постараюсь их не подвести.

Сборы — это то место, где мы готовим свое тело и разум к предстоящим непростым испытаниям. Важно, чтобы мы постарались понять то, что хочет увидеть от нас главный тренер, поэтому концентрация зашкаливает", — подытожил футболист.

Напомним, что матч Манчестер Юнайтед — Дерби состоится 18 июля, в 15:00 по киевскому времени.