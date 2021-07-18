Англия

Боснийский голкипер Асмир Бегович продолжит карьеру в Ливерпуле.

Эвертон хочет подписать боснийского голкипера Борнмута Асмира Беговича.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, боснийский голкипер близок к переходу в стан "ирисок". Стороны, по данным источника, уже согласовали контракт до 2023 года.

В прошлом сезоне Бегович сыграл в 51 матче за Борнмут во всех турнирах, пропустив 51 гол.

Ранее сообщалось, что Эвертон попытается подписать Кулибали.