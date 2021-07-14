Сенегальский защитник может перебраться в АПЛ.
Калиду Кулибали, Getty Images
14 июля 2021, 10:40
Защитник Наполи Калиду Кулибали может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По информации источника, в услугах 30-летнего сенегальца заинтересован Эвертон, а точнее футболиста хочет видеть в своей команде новый наставник "ирисок" Рафаэль Бенитес.
Также отмечается, что руководство "неаполитанцев" будет пробовать выручить за игрока около 50-60 миллионов евро.
В минувшем сезоне Кулибали провел 37 матчей, в которых забил один гол.
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