Италия

Сенегальский защитник может перебраться в АПЛ.

Защитник Наполи Калиду Кулибали может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По информации источника, в услугах 30-летнего сенегальца заинтересован Эвертон, а точнее футболиста хочет видеть в своей команде новый наставник "ирисок" Рафаэль Бенитес.

Также отмечается, что руководство "неаполитанцев" будет пробовать выручить за игрока около 50-60 миллионов евро.

В минувшем сезоне Кулибали провел 37 матчей, в которых забил один гол.

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