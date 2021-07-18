Англия

"Горожане" намерены сохранить алжирского полузащитника.

Манчестер Сити не собирается расставаться с Риядом Марезом и готов предложить ему новое соглашение.

Как сообщает Manchester Evening News, "горожане" займутся обсуждением новой сделки с алжирцем уже в ближайшее время.

В прошлом сезоне Рияд Марез провел за Манчестер Сити 48 поединков, в которых отметился 14 голами и девятью ассистами.

Текущий контракт 30-летнего алжирца с английским клубом подходит к концу летом 2023-го года.

Напомним, что Марез — первый игрок в истории Манчестер Сити, которому удавалось забивать в трех матчах плей-офф подряд.