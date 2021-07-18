Англия

Экс-игрок Лестера может вернуться в АПЛ.

Крайний полузащитник леверкузенского Байера Демарай Грей попал в сферу интересов Эвертона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 25-летнего англичанина лично хочет видеть в своей команде новый главный тренер "ирисок" Рафаэль Бенитес, поэтому мерсисайдцы уже начали переговоры о подписании футболиста.

В Демарае Грее также заинтересован Кристал Пэлас, однако именно Эвертон пребывает на завершающей стадии переговоров.

Помимо этого, "ириски" вскоре должны объявить о трансфере Асмира Беговича, который подпишет контракт до июня 2023 года.

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