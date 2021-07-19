Англия

Наставник Ньюкасла сообщил об уходе опытного форварда из команды.

Английский нападающий Энди Кэрролл летом 2012-го стал главным информационным поводом в английской Премьер-лиге, так как Ливерпуль заплатил за его трансфер из лондонского Вест Хэма внушительные по тем временам 42 млн евро.

Однако, заиграть в стане "красных" футболисту так и не удалось, в результате чего он, пройдя через аренду, вернулся в стан "молотобойцев" за куда более скромные 17,5 млн евро, после чего отправился уже на правах свободного агента в Ньюкасл, где так и не смог стать игроком основного состава.

В конечном итоге, на прошедшей накануне пресс-конференции главный тренер "сорок" Стив Брюс был вынужден констатировать, что нападающий по окончании своего соглашения "полюбовно" разошелся с клубом, и пожелал в напутствие игроку "пойти где-нибудь поиграть в футбол".

Относительно других трансферных моментов своего клуба, Брюс был более разговорчив, указав на желание Ньюкасла сохранить в своей обойме оказавшего существенную помощь команде в конце прошлого сезона Джо Уиллока, который вернулся в лондонский Арсенал из аренды.

"Как я уже говорил, это — действительно решение исключительно Арсенала. До тех пор, пока лондонский клуб, а он, как и все большие команды, сначала будет смотреть игрока на летних сборах, что-то не решит, мы будем находиться в неведении", — подытожил наставник.

Напомним, что в недавнем товарищеском матче против Йорк Сити Ньюкасл потерпел поражение со счетом 0:1.