Англия

Александр Зинченко может обзавестись новым более молодым конкурентом на позицию левого защитника.

Манчестер Сити проявляется интерес к левому защитнику Спортинга Нуну Мендешу, которого в перспективе считают одним из лучших игроков в мире на своей позиции.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "горожане" действительно хотели бы заполучить 19-летнего португальца, однако они не намерены удовлетворять финансовые запросы Спортинга.

По информации источника, руководство лиссабонского клуба хочет выручить с продажи Нуну Мендеша 50 миллионов евро. Предложения ниже 30 миллионов евро Спортинг рассматривать даже не собирается.

В минувшем сезоне Нуну Мендеш провел за лиссабонскую команду 35 поединков во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и отдал 2 ассиста.