Англия

Бельгийский хавбек продолжит карьеру на Эмирейтс.

Арсенал на своем официальном сайте объявил о подписании центрального полузащитника Альберта Самби Локонги, которые ранее выступал за Андерлехт.

21-летний бельгиец подписал с клубом из Северного Лондона долгосрочный контракт, точные сроки которого не уточняются.

Финансовые детали сделки также не разглашаются, однако, ранее появлялась информация, что "канониры" заплатят Андерлехту за Самби 17,5 миллионов евро без учета бонусов.

В минувшем сезоне бельгийский хавбек провел за Андерлехт 37 поединков во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.