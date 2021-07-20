Англия

"Ириски" отстранили своего футболиста до завершения полицейского расследования.

Женатый футболист английской Премьер-лиги арестован по подозрению в преступлениях сексуального характера по отношению к несовершеннолетним.

Как сообщает Mirror со ссылкой на пресс-службу полиции Большого Манчестера, на прошлой неделе был задержан звездный игрок чемпионата Англии. По юридическим причинам издание не стало раскрывать имя и фамилию задержанного.

"Офицеры арестовали 31-летнего мужчину в пятницу, 16 июля 2021 года, по подозрению в преступлениях на сексуальной почве в отношении несовершеннолетних. Он освобожден под залог до проведения дальнейшего расследования", — говорилось в заявлении полиции Большого Манчестера.

Позже Эвертон выступил с заявлением на своем официальном сайте касательно того, что один из игроков первой команды был отстранен от тренировок. Имя этого футболиста "ириски" также решили не разглашать, однако указали причину этого отстранения:

"Эвертон может подтвердить, что отстранил игрока первой команды до завершения полицейского расследования. Клуб продолжит оказывать поддержку властям в их расследованиях и в настоящее время не будет делать никаких заявлений".

Несмотря на то, что имя подозреваемого по-прежнему держится в секрете, по неофициальной информации, речь может идти об исландском полузащитнике Гильфи Сигурдссоне или английском хавбеке Фабиане Делфе. Среди всех нынешних игроков Эвертона только им исполнилось полный 31 год, однако, по понятным причинам, на официальном уровне эту информацию не подтверждает пока никто.

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