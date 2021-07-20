Англия

Английский форвард Энди Кэрролл вынужден искать новую команду.

Экс-форвард сборной Англии Энди Кэрролл не стал продлевать контракт с Ньюкаслом с покинул клуб в статусе свободного агента.

Как сообщает тренер "сорок" Стив Брюс, клуб и форвард решили не продлевать контракт по обоюдному согласию сторон.

"Энди считает, что пришло время покинуть клуб и заиграть [в другом месте]. Желаю ему удачи. Думаю, он считает, что хочет поиграть в другом месте и получить удовольствие от последних лет карьеры", — сказал Брюс в комментарии Sky Sports.

Кэрролл подписал контракт с Ньюкаслом в 2019 году, но с того времени провел в составе "черно-белых" лишь 37 матчей и отметился одним голом.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл продлил контракты с пятью игроками.