Англия

Сразу пять игроков поставили подписи под новыми соглашениями с "сороками".

Ньюкасл на своем официальном сайте объявил о продлении контрактов сразу с пятью игроками.

Новые контракты от руководства "сорок" получили защитник Федерико Фернандес, полузащитник Джейкоб Мерфи и нападающий Дуайт Гейл. Сроки новых соглашений не разглашаются.

Также клуб АПЛ воспользовался опцией продления контрактов на предстоящий сезон для двух игроков линии обороны — Фабиана Шера и Пола Дамметта.

По итогам прошедшего сезона Ньюкасл набрал 45 очков и занял 12-е место в турнирной таблице АПЛ.

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.