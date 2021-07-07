Сразу пять игроков поставили подписи под новыми соглашениями с "сороками".
ФК Ньюкасл
07 июля 2021, 21:23
Ньюкасл на своем официальном сайте объявил о продлении контрактов сразу с пятью игроками.
Новые контракты от руководства "сорок" получили защитник Федерико Фернандес, полузащитник Джейкоб Мерфи и нападающий Дуайт Гейл. Сроки новых соглашений не разглашаются.
Также клуб АПЛ воспользовался опцией продления контрактов на предстоящий сезон для двух игроков линии обороны — Фабиана Шера и Пола Дамметта.
По итогам прошедшего сезона Ньюкасл набрал 45 очков и занял 12-е место в турнирной таблице АПЛ.
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