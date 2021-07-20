Англия

Итальянский полузащитник не планирует покидать Лондон.

Итальянский полузащитник лондонского Челси Жоржиньо близок к продлению контракта с "синими".

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира в Twitter, стороны уже вступили в процесс переговоров по продлению соглашения.

Стоит отметить, что нынешний контракт итальянского полузащитника с Челси истекает летом в 2023 года.

Напомним, Жоржиньо перешел в Челси из Наполи летом 2018 года. С того времени полузащитник провел в составе синих 141 матч за Челси, забив 17 голов во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что Челси готов продать Вернера.