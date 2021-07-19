Лондонский клуб открыт к предложениям по немецкому форварду.
Тимо Вернер, getty images
19 июля 2021, 18:58
Нападающий Челси Тимо Вернер может покинуть свой клуб в текущее летнее трансферное окно.
Как сообщает Sky in Germany, "пенсионеры" контактировали с несколькими клубами и предлагали подписать форварда.
Тимо Вернер в прошлом сезоне отметился 12 голами и 15 результативными передачами в 52 поединках на клубном уровне.
Напомним, что Боруссия Д не заинтересована в Вернере в качестве части сделки по Эрлингу Холланду.