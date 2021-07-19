Англия

Лондонский клуб открыт к предложениям по немецкому форварду.

Нападающий Челси Тимо Вернер может покинуть свой клуб в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает Sky in Germany, "пенсионеры" контактировали с несколькими клубами и предлагали подписать форварда.

Тимо Вернер в прошлом сезоне отметился 12 голами и 15 результативными передачами в 52 поединках на клубном уровне.

Напомним, что Боруссия Д не заинтересована в Вернере в качестве части сделки по Эрлингу Холланду.