Англия

Валлийский голкипер продолжит выступать в АПЛ.

Бернли на своем официальном сайте объявил о подписании вратаря Уэйна Хеннесси, ранее защищавшего цвета Кристал Пэлас.

34-летний валлиец подписал с "бордовыми" полноценный контракт, рассчитанный до лета 2023 года.

Стоит отметить, что этот трансфер обошелся Бернли бесплатно, поскольку Хеннесси в конце минувшего сезона покинул стан "орлов" на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Уэйн Хеннесси провел за первую команду Кристал Пэлас всего один поединок, выйдя с первых минут матча второго круга Кубка английской лиги против Борнмута. Тогда его команда уступила по итогам затяжной серии пенальти (10:11).