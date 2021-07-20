Англия

Фрэнк Ониека перебрался в стан новичка высшего дивизиона Англии.

Брентфорд начал работу над усилением состава перед своим дебютным стартом в английской Премьер-лиге, куда он вышел по итогам минувшего сезона Чемпионшипа вместе с Норвичем и Уотфордом.

Так, первым новичком "пчел" в летнее трансферное окно стал центральный полузащитник Фрэнк Ониека, ранее защищавший цвета датского Мидтьюлланда.

23-летний нигериец подписал с новым клубом долгосрочный контракт до лета 2026 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 10 миллионов евро.

В минувшей кампании Ониека провел за Мидтьюлланд 41 матч во всех турнирах, в которых он забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.