Англия

Футболист продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Вингер Кристан Атсу, который покинул английский Ньюкасл, нашел себе новый клуб в Саудовской Аравии.

Футболист перешел в местный Аль-Раед. Детали продолжительности контракта и финансовые составляющие пока неизвестны.

29летний футболист в минувшем сезоне сыграл всего 6 матчей за Ньюкасл U-23 и один за основную команду "сорок" в Кубке Лиги.

Ранее Атсу также выступал за Порту, Челси, Малагу, Эвертон и Борнмут.

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