"Шпоры" собираются расстаться с несколькими игроками.
Эрик Дайер, getty images
21 июля 2021, 23:31
Тоттенхэм в текущее трансферное окно готов продать сразу несколько игроков основной команды.
Как сообщает TalkSport, речь идет о футболистах оборонительного плана — Мэтте Доэрти, Давинсоне Санчесе и Эрике Дайере.
Отметим, что колумбийского защитника "шпоры" хотели бы задействовать в сделке по Кристиану Ромеро, а Дайер ранее входил в список "неприкасаемых".
Напомним, что Тоттенхэм в ближайшее время объявит о трансфере вратаря Аталанты.