Англия

"Шпоры" собираются расстаться с несколькими игроками.

Тоттенхэм в текущее трансферное окно готов продать сразу несколько игроков основной команды.

Как сообщает TalkSport, речь идет о футболистах оборонительного плана — Мэтте Доэрти, Давинсоне Санчесе и Эрике Дайере.

Отметим, что колумбийского защитника "шпоры" хотели бы задействовать в сделке по Кристиану Ромеро, а Дайер ранее входил в список "неприкасаемых".

Напомним, что Тоттенхэм в ближайшее время объявит о трансфере вратаря Аталанты.