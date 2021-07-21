Англия

Пьерлуиджи Голлини продолжит карьеру в АПЛ.

Тоттенхэм и Аталанта договорились об аренде с правом выкупа Пьерлуиджи Голлини — сообщает Football Italia.

Тоттенхэм возьмет голкипера Аталанты в аренду до 30 июня 2022 года с правом выкупа за 13 миллионов евро (плюс 2 миллиона возможных бонусов). Кроме этого, "шпоры" могут продлить аренду еще на год, если заплатят 2 миллиона.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм и Аталанта могут обменять Ромеро на Санчеса.

Аталанта уже позаботилась о замене Голлини, приобретя за 20 миллионов у Удинезе Хуана Муссо.