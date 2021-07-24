Англия

Наставник Бернли с юмором отреагировал на ценообразование в вопросе перехода форварда.

Английский Манчестер Сити готовится совершить крупную сделку по ходу текущей трансферной кампании, а одним из возможных новичков команды Хосепа Гвардиолы называется нападающий лондонского Тоттенхэма и сборной Англии Харри Кейн.

Однако, данное возможное приобретение рискует стать одним из наиболее дорогих в истории английского футбола, так как "горожане" готовятся выложить за футболиста сумму в пределах 180 млн евро.

На подобную информацию не без доли юмора отреагировал наставник Бернли Шон Дайч, стоимость чьего клуба оценивается порталом Transfermarkt в 130 млн евро.

"Когда я услышал эту новость, я мог сказать только: "Вау! Правда?". Честно говоря, я просто не смог сначала сориентироваться, покупают ли они весь клуб или отдельного игрока".

При этом, Бернли перед стартом нового сезона усилился лишь за счет трансфера голкипера-ветерана Уэйна Хеннесси, который пришел на правах свободного агента, после выступлений за Кристал Пэлас.

"Когда пришли новые владельцы, они дали нам ясно понять, что намерены построить тут боеспособный коллектив. Они не намерены просто бросать деньги на стол, и говорить: "Держи, можешь продолжать". Поэтому, нам приходится пристально подходить к каждому потенциальному кандидату на трансфер.

Бернли просто не может себе позволить совершить неудачную покупку. Это очень непростая задача, но мы стали на этот путь, и уверенно продолжаем по нему идти. Нам действительно нужно многое улучшить, поэтому посмотрим, что принесет нам трансферный рынок.

Проблема в том, что мы зачастую первыми находим игроков, но потом и уходим первыми с пустыми руками, так как появляются клубы, готовые предложить больше", — с сожалением подытожил наставник.

Первый матч нового сезона в рамках английской Премьер-лиги для Бернли пройдет на своем поле против Брайтона.