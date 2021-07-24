Испанский защитник, якобы, хочет продолжить карьеру в миланском Интере.
Маркос Алонсо. Фото Getty Images
24 июля 2021, 15:15
Испанский защитник Челси Маркос Алонсо может сменить клуб уже в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает итальянская La Gazzetta dello Sport, испанский защитник хочет провести личную встречу с руководством "синих", где планирует обсудить смену клуба.
По информации источника, Алонсо интересен миланскому Интеру, которых хочет арендовать защитника с возможным правом выкупа.
Челси же хочет оформить полноценный трансфер и заработать с продажи футболиста около 20 миллионов евро.
Нынешний контракт испанского защитника Маркоса Алонсо с "синими" действует до лета 2023 года.
Ранее сообщалось, что Челси и Ювентус проявляют интерес к Серхио Ромеро.