Англия

Испанский защитник, якобы, хочет продолжить карьеру в миланском Интере.

Испанский защитник Челси Маркос Алонсо может сменить клуб уже в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает итальянская La Gazzetta dello Sport, испанский защитник хочет провести личную встречу с руководством "синих", где планирует обсудить смену клуба.

По информации источника, Алонсо интересен миланскому Интеру, которых хочет арендовать защитника с возможным правом выкупа.

Челси же хочет оформить полноценный трансфер и заработать с продажи футболиста около 20 миллионов евро.

Нынешний контракт испанского защитника Маркоса Алонсо с "синими" действует до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что Челси и Ювентус проявляют интерес к Серхио Ромеро.