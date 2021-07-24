Англия

Аргентинский вратарь Серхио Ромеро может продолжить карьеру в топовых клубах европейских лиг.

Бывший вратарь Манчестер Юнайтед, который сейчас находится в статусе свободного агента, вскоре может найти новый клуб.

Как сообщает издание ESPN, лондонский Челси и туринский Ювентус изъявляют желание подписать опытного голкипера. Однако, оба клуба рассматривают аргентинца в качестве резервного голкипера.

Стоит отметить, что контракт Ромеро с Манчестер Юнайтед истек в начале нынешнего лета. С того момента страж ворот тренируется индивидуально у себя на родине.

Напомним, Серхио Ромеро перешел в стан "красных дьяволов" в 2015 году. С того времени аргентинец завоевал Кубок Англии, Кубок лиги и национальный Суперкубок, а также выиграл Лигу Европы.

Напомним, Джейдон Санчо подписал контракт с Манчестер Юнайтед.