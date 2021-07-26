Англия

Форвард только вернулся из аренды в Валенсии.

Нападающий английского Вулверхэмптона Патрик Кутроне был приобретен клубом еще летом 2019-го года, однако с тех пор практически не имел возможности зарекомендовать себя в коллективе Нуну Эшпириту Санту, даже несмотря на тяжелую травму головы Рауля Хименеса, который выбыл на длительный срок в середине прошлого футбольного года.

23-летний футболист вторую половину прошедшего сезона провел в аренде в испанской Валенсии, но по возвращению в английский коллектив оказалось, что приход на тренерский мостик Бруну Лаже и фактически возвращение в строй Рауля Хименеса оставляют положение итальянского форварда в команде крайне невыгодным.

Как итог, по нападающему "волки" уже получили предложения о полноценном трансфере от испанского Вильярреала и итальянской Сампдории, и теперь проведут переговоры с каждым из клубов относительно суммы отступных за футболиста, чей контракт завершается только через два года.

Стоит отметить, что Вулверхэмптон в свое время приобрел Кутроне за 18 млн евро, однако регулярные скитания по арендам сбили оценку футболиста вдвое — до 9 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt.

Патрик Кутроне в прошлом сезоне сыграл суммарно в Серии А (Фиорентина), Ла Лиге (Валенсия) и АПЛ всего 20 поединков (315 минут), отличившись только одни голевым пасом.