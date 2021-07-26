Англия

Культовый экс-футболист отправился на поиски нового места работы.

Начиная от октября 2018-го года, экс-футболист Вест Хэма, Челси, Ноттингем Форрест и Астон Виллы, а также сборной Англии, Джон Терри находился в должности ассистента главного тренера бирмингемской команды, после завершения профессиональной карьеры футболиста.

Под его присмотром, коллектив поднялся из Чемпионшипа в Премьер-лигу уже в первом сезоне, однако за последние два года так и не смог преодолеть экватор турнирной таблицы.

В итоге, Астон Вилла объявила о расставании со специалистом, который теперь будет находиться в поисках нового места работы.

"Для меня было огромной честью и привилегией провести последние три года в Астон Вилле, но я чувствую, что сейчас подходящее время, чтобы принять чрезвычайно трудное решение двигаться дальше.

Я хочу с безумным уважением отношусь к наставнику Дину Смиту и всем в Астон Вилле, и, серьезно подумав о своем будущем этим летом, я искренне считаю, что начинать новый сезон, не будучи уверенным в том, что это станет следующим шагом в моем развитии, несправедливо по отношению к окружающим.

Мой ближайший план — провести некоторое время с семьей, после чего, надеюсь, получить приглашения посетить клубы изо всех уголков Европы, чтобы продолжать обучение, и в конечном итоге самому стать главным тренером.

Я всегда стремился начать карьеру в качестве футбольного менеджера, и, если представится подходящая возможность, я чувствую себя готовым к тому, чтобы принять такой вызов.

Я хотел бы поблагодарить Кристиана Перслоу и наших владельцев, Уэса Эденса и Нассефа Савириса, за то, что они поверили в меня и дали мне шанс поработать в коллективе.

И я всегда буду благодарен Гафферу за предоставленную мне возможность начать свою тренерскую карьеру в таком замечательном клубе. Я ценил каждую минуту нахождения в этом месте, и многому научился.

Я не могу в полной мере отблагодарить Дина Смита за ту поддержку и наставления, которые он мне предоставил, но я уверен, что он продолжит вести клуб к новым победам.

Наконец, я также хотел бы поблагодарить всех игроков и персонал, пожелать им всего наилучшего в предстоящем сезоне и сказать огромное спасибо замечательным фанатам Астон Виллы за их поддержку", — оставил сообщение перед уходом их коллектива Терри.

В ответ на это, главный тренер Астон Виллы Дин Смит сказал следующее: "Я разочарован тем, что Джон покинул состав моего тренерского штаба, но полностью понимаю и уважаю его решение.

Джон сыграл огромную роль в успехах клуба за последние несколько лет, и все это время очень поддерживал меня. Я не сомневаюсь, что он в дальнейшем станет первоклассным менеджером, и желаю ему всего наилучшего в будущем".

Стоит напомнить, что у 40-летнего Терри есть Лицензия УЕФА категории "Pro", которая позволяет ему возглавлять профессиональные команды.