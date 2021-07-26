Англия

Нападающий Ливерпуля поделился своими планами на ближайшее будущее.

Швейцарский нападающий английского Ливерпуля Джедран Шакири провел первую часть лета 2021-го года за выступлениями в составе своей национальной команды на чемпионате Европы-2020, где сыграл пять матчей, забив при этом три гола и отдав одну голевую передачу, после чего решил заняться ситуацией со своей клубной карьерой.

В минувшем сезоне 29-летний футболист провел всего 22 матча (819 минут), забив один гол и отдав четыре голевых паса, поэтому уже в ближайшее время всерьез намерен отправиться на поиски большей игровой практики, чем получает под руководством Юргена Клоппа.

Приоритетным направлением, согласно словам самого футболиста, является Италия, а конкретнее — римский Лацио, где Джедран намерен работать в коллективе Маурицио Сарри, возглавившего команду этим летом.

"Я хочу вернуться в Италию, и хочу играть за Лацио. Было бы просто прекрасно поработать под руководством наставника Сарри.

Я поговорил с руководством Ливерпуля, сказал им о моем желании покинуть клуб и отправиться на поиски новых вызовов. Они приняли мою позицию, и теперь будут рассматривать варианты моей продажи. Ливерпуль не будет препятствовать моему уходу этим летом", — заявил Шакири, чей контракт подходит к концу лишь через два года.

Отметим, что стоимость данного футболиста, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 12 млн евро.