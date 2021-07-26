Англия

Клубы работают над завершения трансфера французского центрбека.

Центральный защитник Рафаэль Варан по-прежнему тренируется в составе мадридского Реала, однако это не значит, что он не сменит клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 28-летний француз с каждым днем все ближе к переходу в Манчестер Юнайтед.

Руководство "красных дьяволов" и боссы "сливочных" работают над завершением этого трансфера. Отмечается, что Реал не будет препятствовать уходу французского центрбека.

В минувшем сезоне Рафаэль Варан провел за Реал 41 матч во всех турнирах, в которых он забил 2 гола и заработал 4 предупреждения.