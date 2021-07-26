Англия

Испанский вингер продолжит карьеру в клубе из Северного Лондона.

Тоттенхэм объявил о подписании левого вингера Брайана Хиля, права на которого ранее принадлежали Севилье.

20-летний испанец перебрался в новый клуб на постоянной основе, подписав контракт до лета 2026 года.

Отмечалось, что Хиль станет частью обмена между Тоттенхэмом и Севильей на Эрика Ламелу. "Шпоры" доплатили за испанского вингера 25 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ла Лиги Брайан Хиль провел за Севилью 29 поединков, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.