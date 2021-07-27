Англия

Аарон Рамсдейл все еще может перебраться в состав канониров.

Лондонский Арсенал не оставляет надежд подписать английского голкипера Шеффилда Аарона Рамсдейла.

По информации издания Sky Sports, канониры готовят уже третье предложения по голкиперу и намерены заплатить "кликам" около 18 миллионов евро. Однако сообщается, что сумма трансферов с учетом бонусов может достичь отметки в 25 миллионов.

Отметим, Рамсдейл перешел в Шеффилд из Борнмута летом 2020 года. В прошлом сезоне Аарон провел 42 игры, в 6 из которых оставил свои ворота “сухими”

Ранее сообщалось, что форвард Арсенала Александр Ляказетт может продолжить карьеру в мадридском Атлетико.