Французский нападающий может переехать в Ла Лигу.
Александр Ляказетт, getty images
26 июля 2021, 18:29
Атлетико рассматривает варианты усиления линии нападения в текущее летнее трансферное окно.
Как сообщает издание Mundo Deportivo, "матрасники" интересуются кандидатурой форварда Арсенала Александра Ляказетта.
Отметим, что в текущем сезоне французский нападающий провел 43 поединка на клубном уровне, в которых отметился 17 голами и тремя результативными передачами.
Напомним, что весной этого года, помимо Атлетико, на Александра Ляказетта также претендовали Севилья и Рома.