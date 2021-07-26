Испания

Французский нападающий может переехать в Ла Лигу.

Атлетико рассматривает варианты усиления линии нападения в текущее летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, "матрасники" интересуются кандидатурой форварда Арсенала Александра Ляказетта.

Отметим, что в текущем сезоне французский нападающий провел 43 поединка на клубном уровне, в которых отметился 17 голами и тремя результативными передачами.

Напомним, что весной этого года, помимо Атлетико, на Александра Ляказетта также претендовали Севилья и Рома.