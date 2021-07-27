Англия

Футболист выбыл из игры на несколько месяцев.

Английский Дерби Каунти продолжает подготовку к предстоящему сезону Чемпиошипа.

Из-за трансферного запрета и финансовых проблем команду покинуло большое количество игроков. На данный момент арсенал Дерби составляет девять футболистов, двое из которых — вратари.

На тренировке команды произошел очень неприятный инцидент. Главный тренер команды Уэйн Руни, который участвует в занятиях из-за нехватки исполнителей, неудачно подкатился под хавбека Джейсона Найта.

Как итог — футболист получил тяжелую травму и выбыл минимум на два, а то и на три месяца. Отметим, что Найт — капитан команды, несмотря на юный возраст — 20 лет.

Также отметим, то после наложенного трансферного бана, клуб из Дербишира сможет подписывать лишь свободных агентов с минимальной зарплатой и брать в аренду игроков на пол года.

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