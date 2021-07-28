Англия

Наставник считает, что надо больше внимания уделять азиатскому рынку.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, после неудачного финала чемпионата Европы-2020 принял участие в съемках специального сериала авторства Футбольной ассоциации Англии в честь месяца наследия Южной Азии в Британии.

В компании футболиста Суосни Яна Дханды и футболистки Вест Хэма Маюми "Маз" Пачеко, английский специалист сделал заявление о том, что для южноазиатских талантов необходимо создавать более четкий путь для развития их профессиональной карьеры.

Как заявил председатель организации Kick It Out Санджай Бхандри, доля футболистов из стран Южной Азии в четырех наивысших лигах английского футбола составляет менее 0,25% от общего числа игроков, что, по его словам, является "самой большой статистической аномалией в футболе".

"Мы должны пересмотреть наши подходы к скаутингу. Исторически сложилось так, что существовала некая неосознанная предвзятость, возможно, мнение, что некоторые азиатские игроки не были такими подготовленными, такими сильными, как другие.

Это ужасно нелепое обобщение. Сейчас во многих сообществах играют в футбол, поэтому, я думаю, с точки зрения скаутинга азиатского сообщества, мы должны проявить более творческий подход, чтобы пробраться даже в те места, где некоторые из детей даже не могу полноценно играть в футбол.

Нам необходимо сопутствовать их переходу в более именитые лиги, где их будет легче оценивать по сравнению с другими игроками, а затем попытаться продвинуть по карьерной лестнице", — заявил Саутгейт.

Стратегия Футбольной ассоциации Англии (ФА), запущенная в 2019 году, была направлена ​​на привлечение большего числа людей из азиатских сообществ к английскому футболу как на поле, так и за его пределами.

При этом основное внимание уделяется пяти столпам: сама ФА и ее культура, пути развития, массовость футбола, активное участие женщин и девушек, а также вовлеченность аудитории.