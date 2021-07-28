Англия

Надежды наставника Манчестер Юнайтед на быстрое возвращение футболиста себя не оправдали.

Фланговый защитник английского Манчестер Юнайтед Алекс Теллес получил досадную травму во время тренировочного процесса вместе с остальными игроками "Красных дьяволов" в рамках подготовительного сбора ко старту нового сезона.

Главный тренер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер сразу после случившегося с его футболистом сообщил, что встревожен состоянием лодыжки бразильца, однако надеется на его скорое восстановление.

К несчастью, ожидания норвежского специалиста не подтвердились, что стало известно уже из следующего его общения с пресс-службой клуба.

"Состояние Теллеса хуже, чем мы рассчитывали изначально. Он будет вынужден пропустить не только окончание тренировочных сборов, но и три стартовые игры нового сезона", — заявил Солскьяер.

Стоит отметить, что на указанный период приходятся домашняя игра Юнайтед против Лидса (14 августа), а также две выездные встречи: против Саутгемптона (22 августа) и Вулверхэмптона (29 августа).