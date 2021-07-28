Англия

Севилья может неплохо подзаработать на продаже Кунде, при этом заполучив сразу игрока ему на замену.

Челси продолжает работать на оформлением трансфера центрального защитника Севильи Жюля Кунде, который ранее публично заявлял о желании сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Руководство "пенсионеров" рассматривает вариант обмена с испанским клубом, намереваясь включить в сделку своего центрального защитника Курта Зума.

Между тем, неудивительно, что обычный обмен футболистами без доплат не устроит Севилью, поэтому, как сообщает журналист Фабрицио Романо, Челси готов доплатить за Кунде от 30 до 35 миллионов евро.

Клубы продолжают вести переговоры. Челси уже успел согласовать с Жюлем Кунде условия личного контракта, поэтому теперь все зависит от финансовых аппетитов Севильи, прилагающихся к переезду Курта Зума в испанскую Ла Лигу.