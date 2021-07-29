Англия

Греческий футболист считается одним из наиболее талантливых в своей возрастной группе в стране.

Английский Норвич продолжает трансферную кампанию на фоне подготовки команды к возвращению в Премьер-лигу, а очередной опцией для усиления кадровой обоймы Даниэля Фарке имеет все шансы стать фланговый нападающий греческого ПАОК Христос Цолис.

19-летний футболист, которые в большей степени ориентирован на левое крыло нападения, имеет на руках действующее соглашение с "бело-черными" до 2024-го года, а также известно о нежелании ПАОК расставаться с одним из наиболее талантливых игроков данного поколения греческого футбола.

Портал Transfermarkt оценивает Цолиса в 12 млн евро, однако Норвич начал переговоры со ставки в 9,5 млн евро, и продолжает настаивать на данной позиции.

Как сообщает британский журналист Райан Тейлор, переговоры на данный момент продолжаются, с небольшой степенью оптимистичного настроя для британского коллектива.

В прошлом сезоне Цолис провел за свой клуб 46 матчей, забив при этом 16 голов и отдав 10 результативных передач.