Англия

Голкипер нашел себе новый клуб.

С приходом в стан французского Пари Сен-Жермен Джанлуиджи Доннаруммы, у "красно-синих" наблюдается заметный перегруз конкуренции на позиции голкипера (семь футболистов на одно место на поле), который клубу предстоит ликвидировать по ходу текущего трансферного окна.

Отчасти, справиться с этой проблемой коллективу Маурисио Почеттино может помочь намечающийся уход 28-летнего Альфонса Ареола, который и так провел прошлый сезон в арене в лондонском Фулхэме, после чего вернулся в столицу Франции для прохождения предсезонных сборов с ПСЖ.

Французский голкипер может не менять место жительства, так как непосредственный интерес в его подписании возник у лондонского Вест Хэма, который предложил французской стороне арендовать их игрока на один сезон, разместив в соглашении опцию выкупа.

Поскольку контракт у Ареоля завершается уже через два сезона, то парижане не стали противиться данной сделке, и футболист уже прибыл в Лондон, где ему предстоит пройти медобследование, по результатам которого будет подписано соглашение об аренде.

Ареола в прошлом сезоне провел за Фулхэм 37 матчей, пропустив при этом 48 голов, и оформив десять "сухих" поединков.