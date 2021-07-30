Хамес Родригес будет искать новый клуб в летнее трансферное окно.
Хамес Родригес. Фото Getty Images
30 июля 2021, 14:25
Колумбийский полузащитник Эвертона Хамес Родригес может покинуть клуб уже в летнее трансферное окно.
Как сообщает издание Liverpool Echo, руководство ливерпульского клуба уведомило колумбийца, что больше не рассчитывает на него.
По информации источника, Эвертон выставил футболиста на трансфер и будет ждать предложений по колумбийцу.
В прошлом сезоне полузащитник провел 23 матча за Эвертон в АПЛ, забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи.
Ранее сообщалось, что защитник ПСВ Дюмфрис заинтересовал Эвертон.