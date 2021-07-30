Англия

Хамес Родригес будет искать новый клуб в летнее трансферное окно.

Колумбийский полузащитник Эвертона Хамес Родригес может покинуть клуб уже в летнее трансферное окно.

Как сообщает издание Liverpool Echo, руководство ливерпульского клуба уведомило колумбийца, что больше не рассчитывает на него.

По информации источника, Эвертон выставил футболиста на трансфер и будет ждать предложений по колумбийцу.

В прошлом сезоне полузащитник провел 23 матча за Эвертон в АПЛ, забив шесть голов и отдав четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что защитник ПСВ Дюмфрис заинтересовал Эвертон.