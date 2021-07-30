Нидерландский защитник Дензел Дюмфрис может продолжить карьеру в АПЛ.
Дензел Дюмфрис. Фото Getty Images
30 июля 2021, 13:45
Нидерландский защитник ПСВ Дензел Дюмфрис близок к переходу в Эвертон.
Как сообщает издание Liverpool Echo, спортивный директор ливерпульского клуба Марсель Брандс обсуждает потенциальный трансфер Дензела Дюмфриса с наставником клуба Рафаэлем Бенитесом.
Однако, никаких финансовых данных о потенциальном трансфере не сообщается.
В прошлом сезоне Дюмфрис принял участие в 41 матче за ПСВ, забив 4 гола и отдав 9 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Эвертон продлил контракт с Шеймусом Коулманом.