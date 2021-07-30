Нидерландский защитник ПСВ Дензел Дюмфрис близок к переходу в Эвертон.

Как сообщает издание Liverpool Echo, спортивный директор ливерпульского клуба Марсель Брандс обсуждает потенциальный трансфер Дензела Дюмфриса с наставником клуба Рафаэлем Бенитесом.

Однако, никаких финансовых данных о потенциальном трансфере не сообщается.

В прошлом сезоне Дюмфрис принял участие в 41 матче за ПСВ, забив 4 гола и отдав 9 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Эвертон продлил контракт с Шеймусом Коулманом.