Англия

Украинец вернулся из отпуска и готовится к новому сезону АПЛ.

Атакующий полузащитник сборной Украины Александр Зинченко вернулся в расположение Манчестер Сити после отпуска, связанного с выступлениями на Евро-2020.

После предоставленного дополнительного отдыха 24-летний украинец приступил к подготовке к старту нового сезона английской Премьер-лиги.

О своем возвращении к тренировочному процессу в стане "горожан" футболист сообщил в Instagram.

Напомним, старт нового сезона английской Премьер-лиги состоится 13 августа поединком Брентфорда и Арсенала. Что касается Манчестер Сити, то первом же туре команде Хосепа Гвардиолы предстоит встретиться с Тоттенхэмом (15 августа).