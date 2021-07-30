Англия

21-летний хавбек проведет свой второй полноценный сезон в АПЛ.

Кристал Пэлас на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника Конора Галлахера, права на которого по-прежнему принадлежат Челси.

21-летний англичанин будет выступать за "орлов" на правах арендного соглашения, рассчитанного на один сезон.

В прошлой кампании АПЛ Конор Галлахер также выступал в аренде, но за Вест Бромвич, который покинул элиту английского дивизиона.

Это был для молодого хавбека дебютный полноценный сезон в первенстве страны, в котором он сыграл 32 матча, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.