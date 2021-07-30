21-летний хавбек проведет свой второй полноценный сезон в АПЛ.
Конор Галлахер
30 июля 2021, 22:11
Кристал Пэлас на своем официальном сайте объявил о подписании полузащитника Конора Галлахера, права на которого по-прежнему принадлежат Челси.
21-летний англичанин будет выступать за "орлов" на правах арендного соглашения, рассчитанного на один сезон.
В прошлой кампании АПЛ Конор Галлахер также выступал в аренде, но за Вест Бромвич, который покинул элиту английского дивизиона.
Это был для молодого хавбека дебютный полноценный сезон в первенстве страны, в котором он сыграл 32 матча, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.