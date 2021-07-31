Англия

У аргентинского форварда и "нерадзурри" существуют проблемы с продлением контракта.

Будущее нападающего Лаутро Мартинеса в Интере находится под вопросом, и, как сообщает авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио, положение дел в данном вопросе постоянно набирает новые обороты, поэтому исключать нельзя ничего, включая возможный уход аргентинца.

По информации источника, после того, как Лаутаро сменил агентов, у сторон появились определенные проблемы с продлением контракта, которое планировалось между игроком и Интером еще с февраля этого года.

В последние несколько дней лондонский Арсенал начал фигурировать в качестве заинтересованного клуба в подписании 23-летнего форварда, что подтверждает и сам Ди Марцио. Арсенал даже сделал по Лаутаро запрос — не исключено, что следующий диалог будет нести в себе намного больше конкретики.

Поскольку Интер уже не так уверен, что следующий сезон Лаутаро Мартинес проведет в Италии, то вынужден искать потенциальные варианты на его замену. Первым в списке — другой аргентинский форвард Хоакин Корреа из римского Лацио.