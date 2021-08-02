Англия

Наставник не станет препятствовать уходу своего подопечного в другой клуб.

Еще в далеком 2014-м году полузащитник лондонского Челси Рубен Лофтус-Чик дебютировал во взрослой команде "синих", однако череда повреждений спровоцировали необходимость для футболиста уходить в аренду в другие клубы, дабы получать игровую практику на регулярной основе.

Последний из таких периодов пришелся на прошлый сезон, когда 25-летний англичанин выступал на правах аренды в Фулхэме.

Однако, по возвращении в стане "пенсионеров", перед полузащитником вновь возник вопрос о выборе места для продолжения профессиональной карьеры. Как вариант, имея на руках контракт до 2024-го года, Лофтус-Чик может перейти в аренду в другой коллектив, если Челси не получит устаивающее клуб предложение за своего игрока.

Однако сам футболист, по всей видимости, такой вариант даже не намерен брать во внимание, и отдает предпочтение борьбе за место в основном составе действующих обладателей трофея Лиги чемпионов УЕФА.

"Прошлый сезон был временем, когда я смог вновь подняться на ноги, и это мне напомнило самое начало моего профессионального пути. Я слишком много боролся за эту возможность, и теперь мне придется сосредоточиться на том, чтобы усердно работать на тренировках, и завоевывать доверие тренера.

Как мне кажется, я хорошо играл за время выступлений в Фулхэме, но поскольку у меня была до этого травма, то какой-то ресурс я все равно старался не задействовать. Теперь, таких проблем нет, и я готов работать на максимуме возможностей", — сообщил футболист.

В отличии от своего подопечного, Томас Тухель не настолько категоричен, и допускает несколько вариантов развития событий: "Слишком рано судить о кондициях Рубена. Все в его руках, и он сам может решать вопросы о своем будущем", — заявил наставник после победы над арсеналом на Эмирейтс в товарищеском матче (2:1).