Англия

Футболист "повесил бутсы на гвоздь" в 37 лет.

Легенда Мидлсбро, бывший хавбек Ливерпуля и сборной Англии Стюарт Даунинг завершил карьеру в возрасте 37 лет.

"Я думаю, что сейчас подходящее время завершить карьеру. Я действительно думал об этом в прошлом сезоне. Когда перешел в Блэкберн в прошлом году то думал о том, что этот сезон станет для меня последним.

У меня много прекрасных воспоминаний, но я думаю, что игра за Англию, безусловно, является вершиной. Я ездил на чемпионат мира и сыграл там пару матчей. Это особенное событие для меня. Я рад, что сыграл достаточно много матчей за сборную", — сказал Даунинг.

Отметим, что помимо вышеперечисленных клубов, хавбек выступал за Астон Виллу, Сандерленд и Вест Хэм.

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