Англия

Англичанин будет набираться опыта в стане "святых".

Саутгемптон на своем официальном сайте объявил о подписании правого защитника Челси Валентино Ливраменто.

18-летний англичанин перебрался в стан "святых" на правах аренды, которая будет рассчитана до конца следующего сезона.

В прошлом сезоне Ливраменто выступал за молодежную команду Челси, з которую провел 26 матчей, забил 3 гола и отдал 10 результативных передач.

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