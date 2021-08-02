Англичанин будет набираться опыта в стане "святых".
Тино Ливраменто, Саутгемптон
02 августа 2021, 21:27
Саутгемптон на своем официальном сайте объявил о подписании правого защитника Челси Валентино Ливраменто.
18-летний англичанин перебрался в стан "святых" на правах аренды, которая будет рассчитана до конца следующего сезона.
В прошлом сезоне Ливраменто выступал за молодежную команду Челси, з которую провел 26 матчей, забил 3 гола и отдал 10 результативных передач.
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