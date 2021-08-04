Англия

Английский форвард продолжит карьеру в бирмингемском клубе.

Астон Вилла на своем официальном сайте объявила о трансфере нападающего Данни Ингза, права на которого ранее принадлежали Саутгемптону.

29-летний англичанин подписал с бирмингемцами контракт, который будет рассчитан на следующие три года.

Финансовые детали сделки не разглашаются.

В прошлом сезоне АПЛ Данни Ингз провел за Саутгемптон 29 поединков, в которых забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.

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