Англия

Словацкий хавбек может перебраться в чемпионат Англии.

Полузащитник Пармы Юрай Куцка близок к переходу в Уотфорд, который вернулся в английскую Премьер-лигу по итогам прошлого сезона Чемпионшипа.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, клубы согласовали полноценный трансфер 34-летнего словака.

Финансовые детали сделки, как и условия контракта Куцки с Уотфордом, не уточняются.

В прошлом сезоне Юрай Куцка провел за Парму 28 поединков в Серии А, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста. Новую кампанию "крестоносцы" начнут в Серии Б.

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