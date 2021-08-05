Англичанин отправится в аренду после продления контракта с МЮ.
АКСЕЛЬ ТУАНЗЕБЕ, GETTY IMAGES
05 августа 2021, 08:27
Центральный защитник Манчестер Юнайтед Аксель Туанзебе, похоже, продолжит карьеру в Астон Вилле. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, бирмингемцы опередили Ньюкасл в борьбе за 23-англичанина конголезского происхождения.
Поскольку Манчестер Юнайтед не рассматривает вариант с полноценной продажей Туанзебе, но речь идет о годичной аренде, однако перед этим с футболистом будет продлен контракт до 2023 года.
В прошлом сезоне Аксель Туанзебе провел за "красных дьяволов" 19 неполных поединков во всех турнирах, в которых он заработал 7 предупреждений.
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