Англия

Футболист подписал шестилетний контракт.

Манчестер Сити объявил о подписании шестилетнего контракта с хавбеком Джеком Грилишем.

Футболист в интервью пресс-службе поделился впечатлениями о переходе.

"Я невероятно счастлив, что присоединился к Манчестер Сити. Ман Сити — лучшая команда страны с тренером, который считается лучшим в мире. Стать частью этого клуба — сбывшаяся мечта.

В течение последних 10 сезонов они неизменно выигрывали крупные трофеи. Приезд сюда Пепа вывел их на новый уровень, и футбол, в который играет эта команда, является самым захватывающим в Европе.

Играть за Пепа и учиться у него будет особенным, и это то, чего хотел бы любой любой футболист. Удобства потрясающие, и я, честно говоря, не могу дождаться, чтобы познакомиться со всеми и начать играть", — сказал Грилиш.

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