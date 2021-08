Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш официально стал игроком Манчестер Сити. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с футболистом подписан на шесть лет, до лета 2027 года.

HE'S HERE!



We are delighted to announce the signing of @JackGrealish on a six-year deal.



Welcome to City, Jack! 💙



