Англия

"Горожане" провернули громкий трансфер.

Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш официально стал игроком Манчестер Сити. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с футболистом подписан на шесть лет, до лета 2027 года.

HE'S HERE!



We are delighted to announce the signing of @JackGrealish on a six-year deal.



Welcome to City, Jack! 💙



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/5Y3gMREmKL — Manchester City (@ManCity) August 5, 2021

О сумме сделки не сообщается, однако авторитетные СМИ и журналисты сообщали о 100 миллионах фунтах.

В минувшей кампании Грилиш провел 27 поединков за "львов", в которых забил семь голов и отдал 12 результативных передач. Также на его счету девять поединков в составе сборной Англии.

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