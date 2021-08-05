"Горожане" провернули громкий трансфер.
ФК Манчестер Сити
05 августа 2021, 22:08
Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш официально стал игроком Манчестер Сити. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с футболистом подписан на шесть лет, до лета 2027 года.
О сумме сделки не сообщается, однако авторитетные СМИ и журналисты сообщали о 100 миллионах фунтах.
В минувшей кампании Грилиш провел 27 поединков за "львов", в которых забил семь голов и отдал 12 результативных передач. Также на его счету девять поединков в составе сборной Англии.
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